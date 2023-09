Rissa in una scuola di Bologna | 15enne usa il taser contro un coetaneo Intervengono i carabinieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Una scossa dial compagno di classe per avere la meglio su di lui durante unascoppiata per motivi banali. È quanto accaduto in uno sfra due 15enni dell’istituto professionale di San Lazzaro di Savena, in provincia di. Per sedare la, è stato addirittura necessario l’intervento dei, allertati dal dirigente scolastico verso le ore 13:40 di mercoledì, che ha riferito la presenza di un alunno in lacrime a causa della scossa diricevuta da un compagno. Come riporta Leggo, una volta sul posto ihanno identificato i due minori e denunciato ilper minaccia aggravata e porto abusivo di storditore elettrico, che è stato poi sequestrato dai militari. La vittima è uscita ...