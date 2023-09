Rinegoziato accordo matrimoniale Trump e Melania si separano?

(Di venerdì 29 settembre 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti si sarebbe accordato con la sua terza moglie per il mantenimento economico del figlio Barron, ma non solo. Lo scenario in vista della possibile rielezione alla Casa Bianca

Per la terza volta in diciotto anni Melania Knauss ha rinegoziato il suo accordo prematrimoniale con Donald Trump . Questa volta l’ex first lady ha ...

... in parallelo all'importo del nuovo canonee i riferimenti del contratto registrato. ... L'di rinegoziazione del canone in aumento, nel caso in cui dia luogo a un'ulteriore ...Melania Trump hal'prematrimoniale con Donald Trump in vista di una potenziale seconda vittoria nella corsa alla Casa Bianca . Lo ha appreso in esclusiva il New York Post . "Lo ha fatto dietro le ...

Melania Trump ha rinegoziato il suo accordo prematrimoniale Linkiesta.it

Trump e Melania si separano La stampa Usa: "Rinegoziato ... ilGiornale.it

Donald Trump perde pezzi. In questo caso la moglie Melania, che secondo quanto appreso da fonti consultate direttamente dal New York Post avrebbe rinegoziato per la terza volta l'accordo ...Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Post-Abc News per la Casa Bianca, Joe Biden è indietro di 10 punti rispetto a Donald ...