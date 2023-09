Rigopiano | fissata data appello | in aula il 6 dicembre

E' stato fissato per il 6 dicembre prossimo il processo in appello relativo alla tragedia dell'Hoteldi Farindola (Pescara) che il 18 gennaio del 2017 fu travolto e distrutto da una valanga e dove morirono 29 persone. L'udienza, davanti alla Corte di Appello dell'Aquila, prenderà il via ...E' stato fissato per il 6 dicembre prossimo il processo in appello relativo alla tragedia dell'Hoteldi Farindola (Pescara) che il 18 gennaio del 2017 fu travolto e distrutto da una valanga e dove morirono 29 persone. L'udienza, davanti alla Corte di Appello dell'Aquila, prenderà il via ...

