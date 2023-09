Ricordi distratti da Venezia-Palermo

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per dimenticare i nostri cuori deserti / e che un giorno o l’altro si dovrà pur morire / andiamo al Penzo. Mi trovo a canticchiare e a modificare questo testo dei Baustelle mentre usciamo da un bacaro di via Garibaldi e facciamo le ultime centinaia di metri che servono per arrivare allo stadio, si gioca, dettaglio trascurabile, chi gioca o meno aè sempre poco importante, rimane (e non credo solo per me) una faccenda secondaria. Ho cominciato da bambino a modificare i testi delle canzoni, un gioco che allena alla rima, tutto sommato ancora divertente. In una via Garibaldi piena di gente – tra tifosi, residenti, turisti, che bevevano e cenavano all’aperto nella bella sera di settembre – mi sono messo a ragionare sul perché avessi preso proprio a cantare quella canzone dei Baustelle. La prima facile risposta è ...