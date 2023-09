(Di venerdì 29 settembre 2023) Con un Lawson così, Red Bull non ha alcuna fretta di accelerare il recupero di Danieldall'incidente di Zandvoort e la successiva operazione alla mano. Confermato per il 2024, che dovrà ...

... che dovrà essere la stagione nella quale convincere Marko e Horner a riportarlo "in prima squadra" nel 2025 - salvo scenari a sorpresa legati alla situazione contrattuale di Norris - ,...Riusciranno Max Verstappen e la Red Bull a confermarsi La Ferraridi ritrovare il sorriso ...Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 0 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Daniel(...

Ricciardo spera nel ritorno in Qatar, Horner frena Autosprint.it

F1 | Emerse nuove fratture per Ricciardo: il suo rientro diventa ... F1inGenerale

Con un Lawson così, Red Bull non ha alcuna fretta di accelerare il recupero di Daniel Ricciardo dall'incidente di Zandvoort e la successiva operazione alla mano. Confermato per il 2024, che dovrà ..."Onestamente, non ne ho idea". E' un Liam Lawson incerto sul suo futuro. A ogni domanda legata al 2024 risponde così in maniera sistematica, facendo capire quanti dubbi circolino ancora sul suo nome ...