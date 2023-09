Restart | a Roma torna il festival della creatività antimafia dell’associazione DaSud

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023), ildellee dei diritti. Giunto alla nona edizione, quest’anno ilsi occupa di temi come mafie e Pnrr, violenza, disagio e criminalità giovanile, linguaggi creativi. Ilè in programma per il 29 e il 30 settembre negli spazi dell’Accademia Popolare dell’, in via Contardo Ferrini 83. In programma ci sono due giorni di eventi gratuiti con incontri, talk, dibattiti, presentazioni, spettacoli e musica con oltre quaranta ospiti e nomi di rilievo. Tra questi, il presidente dell’Anac Giuseppe Busia, le attrici Valentina Bellè e Selene Caramazza, l’attore Francesco Zenzola, Claudio Falconi e Saverio Guarascio ...