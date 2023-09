Resta la genialata Esselunga | Cruciani demolisce il Pd in trenta secondi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) A Dritto e Rovescio si discute ancora dell'ormai celebre e tanto discusso spot televisivo di, che per promuoversi ha affrontato il tema delle famiglie dei separati e del dolore provocato ai rispettivi figli. Il “dono della pesca” di una bambina al padre, con l'intento di fargli credere che sia un'iniziativa della mamma per farli ricongiungere ha toccato il cuore di molti, ma stuzzicato le corde della critica per tanti altri. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio presenti in studio c'è anche Giuseppe, speaker de La Zanzara su Radio 24, che ha detto la sua sull'argomento. Come sempre, senza peli sulla lingua. Queste le sue parole: “Nessun esponente del centrodestra se n'è appropriato, neppure il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio ha detto che è uno spot toccante, non ha dato nessuna valutazione sulla ...