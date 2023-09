Resiste il bel tempo | weekend con punte di 30-31 gradi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 settembre 2023) Un robusto ponte anti-ciclonico che va dal vicino atlantico sub-tropicale all’Europa orientale, favorisce condizioni di stabilità assoluta sulla nostra regione, un forte accumulo di sostanze inquinanti nei bassi strati atmosferici, specialmente a ridosso dei grandi centri abitati e temperature massime decisamente al di sopra dei valori medi trentennali di riferimento. La situazione meteorologica rimarrà sostanzialmente immutata almeno fino ai primi giorni del mese di ottobre. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 29 settembre 2023Previsto: sereno o poco nuvoloso su tutti i settori e per l’intera giornata. Possibili banchi di nebbia nottee al primo mattino in bassa pianura.Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra 13/15 °C, con valori più elevati in ...