Reptile | il significato del titolo

Leggi su screenworld

(Di venerdì 29 settembre 2023)significa letteralmente “rettile” e sin dal suorappresenta la capacità di un rettile di cambiare pelle, di fingersi qualcosa che non è, dissimulando la realtà. E il film funziona proprio allo stesso modo. Comincia come un thriller, raccontando un caso di omicidio efferato in cui l’assassino sembra essere il solito pazzoide che non ci sta con la testa. Poi cambia pelle, muta e sembra essere un delitto passionale. Finché non diventa qualcos’altro, ancora una volta. Quando le indagini vengono approfondite da un semplice assassinio si passa a un caso di corruzione e a qualcosa di molto diverso. Molto più grande e pericoloso. Esattamente come sanno essere i serpenti. Il film ci vuole suggerire questa particolarità fin da subito. La vittima ha un tatuaggio a forma di rettile su tutta la schiena. Trova in casa sua la pelle rinsecchita e ...