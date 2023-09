Reijnders lancia la sfida all’Inter | «Noi forti | vogliamo lo Scudetto!»

(Di venerdì 29 settembre 2023) Are lanella corsa Scudetto ci pensadel Milan. Il centrocampista olandese ritiene la sua squadra molto competitiva. Le sue parole a Sport Mediaset? Tijjanila: «Sto molto bene qui, mi sono sentito subito a casa. La Serie A non è facile, è diversa dalla lega olandese, imparo sempre qualcosa di nuovo. Cerco sempre di aiutare la squadra, mi mancano i gol però. Certo che crediamo nello scudetto, abbiamo un’ottima squadra. C’è molta qualità, possiamo fare grandi cose, magari vincere anche per lo scudetto. Mi piace come gioco qui, centrocampista offensivo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

A centrocampo, Loftus e Musah sono un plus in attesa del recupero di Bennacer e con il ... Però sulla Juve spesso unaperchè il recupero di Chiesa e Vlahovic valgono due acquisti ...Commenta per primo Il Milan che batte il Cagliari alla Unipol Domus per 3 - 1un segnale chiaro al campionato: per la corsa scudetto ci sono anche i rossoneri. ...Senza dimenticare quel...

Milan, che risposta dai nuovi acquisti: da Okafor a Reijnders, i ... Calciomercato.com

Probabili formazioni, Cagliari-Milan: Pioli lancia Adli Pianeta Milan

Iscrizione avvenuta con successo. Il Milan che batte il Cagliari alla Unipol Domus per 3-1 lancia un segnale chiaro al campionato: per la corsa scudetto ci sono anche i rossoneri. Assolutamente più co ...Buona prova del Milan, che passa 3-1 sul campo del Cagliari vincendo la quinta partita in sei giornate: Okafor, Tomori e Loftus-Cheek a segno.