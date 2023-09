Reazione a catena | come la De Filippi | dato mostruoso | Mediaset travolta

(Di venerdì 29 settembre 2023) L'oro di viale Mazzini si chiama. Per gli scettici che ancora, colpevolmente, sottovalutavano l'impatto del programma ecco la conferma ufficiale, numeri alla mano: sono clamorosi infatti i dati di ascolto del quiz preserale di Rai 1, una fascia di palinsesto decisiva perché lancia i telegiornali e, di fatto, può fornire lo sprint per la serata. Una fascia peraltro dominata da inizio stagione, con Caduta Libera di Gerry Scotti, sulla rivale Canale 5, sempre a rincorrere ein evidente difficoltà. Per riassumere il trionfo di Marco Liorni e delle sue seguitissime (e spesso contestatissime) "catene" occorre fore prendere in prestito il tweet di un telespettatore, che analizza il fenomenoin poche battute: "avere un programma di Maria De ...

Vince la Rai. Giovedì 28 settembre Rai 1 domina il preserale e l' access prime time, ma anche la prima serata. La tv di Stato si impone cone Affari tuoi, ma pure con Ulisse che finisce davanti al Grande Fratello in onda su Canale 5 . Al terzo posto NCIS su Rai 2 , poi Splendida Cornice su Rai 3 e Dritto e Rovescio su ...Un momento d'oro per Marco Liorni che, a partire da domani sera sarà al timone di Tutti giocano a, game show di Rai1 promosso in prima serata. Sono due gli appuntamenti previsti in palinsesto, quello di domani e di sabato 7 ottobre. Un bel salto per il conduttore romano che farà ...

Reazione a Catena, "lunedì": la strana risposta scatena il sospetto, cosa non torna Liberoquotidiano.it

Varese trionfa a Reazione a Catena con i "Tre a metà" VareseNoi.it

Cambia tutto in casa Rai, la nota trasmissione Reazione a Catena ha subito delle profonde modifiche, ecco cosa è accaduto.Conduttore pronto per approdare nel sabato sera di Rai1: "Sono emozionatissimo" Un momento d'oro per Marco Liorni che, a partire da domani sera sarà al ...