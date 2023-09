Rassegna stampa 29 settembre 2023 | frena l’intesa sui migranti

Leggi su anteprima24

Ancora lontanaper un nuovo patto Ue sui. L'Italia chiede tempo per valutare il nuovo compromesso proposto dalla Spagna. Resta alto lo scontro Roma-Berlino sulle attività delle ong: Palazzo Chigi si è detto "sorpreso" che proprio mentre a Bruxelles era in corso il vertice decisivo per l'ok al Patto sulla migrazione, nel Mediterraneo navigavano 7 navi battenti bandiera tedesca. Dall'inizio dell'anno oltre 2.500 persone sono morte dopo aver tentato" di raggiungere l'Europa, secondo l'Onu. Meloni oggi a Malta. Piantedosi a Palermo.