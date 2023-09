Raffaella Carrà | la causa di morte della showgirl

(Di venerdì 29 settembre 2023)è morta il il 5 luglio 2021, adi un tumore ai polmoni, che le era stato diagnosticato nel 2020, malattia di cui morì anche sua madre, anni prima. Laha affrontato la malattia, una combinazione di fattori genetici e comportamentali, con la massima riservatezza e, nonostante le cure a cui venne sottoposta, si è spenta a Roma presso la Clinica del Rosario, all’età di 78 anni. Come è stato riferito dal professor Giovanni Mangiaracina dell’Università La Sapienza di Roma,era un’accanita fumatrice, abitudine che avrebbe contribuito in modo significativo alla sua dipartita con dieci anni di anticipo. Il professor Giovanni Mangiaracina dell’Università La Sapienza di Roma, intervistato da Radio Cusano Campus, ha fornito alcune ipotesi sulle cause...

Due nuovi appuntamenti per conoscere l’opera Raffa in the Sky e il pensiero filosofico e creativo che sta alla base della nuova creazione per ...

«Quando mi hanno chiamato per il provino, ho risposto… no. Ero uscita da poco dalla Scuola del Teatro Stabile di Torino, progettavo di andare in ...

Raffa in the Sky è un’opera lirica dedicata ed ispirata a Raffa ella Carrà e all’impatto che ha avuto, come protagonista della televisione italiana ...

Il 18 giugno 2023avrebbe compiuto 80 anni. Proprio quest'anno la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo ha commissionato un'opera a lei dedicata: " Raffa in the Sky ", che Rai Cultura propone venerdì ...Che sia chiaro: Raffa in the sky è un'opera lirica, non un musical. E pazienza se per qualcuno ci si aggira dalle parti di una quasi blasfemia,merita che si osi in suo nome. Rompere gli schemi, del resto, era una sua prerogativa. "Li rompiamo anche noi", dice Renata Ciaravino, autrice del libretto insieme al critico musicale, ...

Geppi Cucciari, vestita come Raffaella Carrà, canta e balla la sigla cult di Fantastico 1982 Corriere TV