Quando si gioca Sassuolo-Monza? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nella giornata di domani scatterà la settima giornata della Serie A 2023-2024, la quale seguirà immediatamente il turno infrasettimanale conclusosi ieri sera con il posticipo tra Genoa e Roma. Alle 18.30 di lunedì 2 ottobresi sfideranno per la tornata numero sette del campionato, per un match molto interessante tra due squadre estremamente piacevoli da vedere. Ildi Alessio Dionisi, sebbene l’avvio di stagione abbia lasciato un po’ a desiderare, viaggia a gonfie vele in questo momento: i neroverdi vengono infatti dalle vittorie ottenute su due delle favorite per il titolo, Juventus e Inter, battute rispettivamente per 4-2 in casa e per 2-1 in trasferta. Dopo questi due successi, gli emiliani devono dare continuità ai propri risultati, per cambiare la propria percezione da sola “ammazzagrandi” a una squadra ...