Quando si gioca Bologna-Empoli? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nella serata di ieri si è concluso il primo e unico turno infrasettimanale della stagione, ma è già tempo di pensare alla prossima giornata della Serie A 2023-2024:, due delle squadre più giovani del campionato, si sfideranno per la settima tornata del campionato domenica 1 ottobre dalle 12.30. Ildi Thiago Motta non è in un momento della stagione straordinario: sebbene abbiano perso solamente il primo incontro di questa stagione con il Milan, i felsinei hanno ottenuto ben quattro pareggi in quest’avvio di campionato, di cui gli ultimi tre consecutivi e senza reti. La partita di dopodomani è un’occasione importante per i rossoblù, i quali devono ottenere tre punti per non perdere ulteriore terreno rispetto alle zone nobili della classifica. L’di Aurelio Andreazzoli è reduce dalla prima ...

Se il campionato di Serie A è in corso in questi giorni per l’unico turno infrasettimanale della stagione, nella settimana che verrà torneranno le ...

Turno settimanale in archivio ma la Serie A non si ferma. Si torna subito a gioca re nel weekend, con Lecce e Napoli che si sfideranno al Via del ...

Turno settimanale in archivio ma la Serie A non si ferma. Si torna subito a giocare nel weekend, con Lecce e Napoli che si sfideranno al Via del Mare per un inaspettato scontro di alta classifica