Qualcomm presenta i nuovi processori per caschi e occhiali VR/AR

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Adnkronos) –Technologies ha annunciato due nuove piattaforme di elaborazione spaziale: Snapdragon XR2 Gen 2 e Snapdragon AR1 Gen 1, dedicate alla prossima generazione di dispositivi di realtà mista (MR), realtà virtuale (VR) e smart glasses. La piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2: la piattaforma è progettata per democratizzare la tecnologia MR e VR di qualità superiore in un’unica architettura chip per sbloccare esperienze di gioco, produttività e intrattenimento in headset più sottili e confortevoli che non richiedono una batteria esterna. La piattaforma offre prestazioni della GPU 2,5 volte migliori per immagini più ricche con chiarezza, texture e colori migliorati a un numero maggiore di fotogrammi al secondo. È inoltre ottimizzata per risoluzioni fino a 3K per occhio per offrire una migliore qualità dei pixel e immagini ad alta fedeltà. Gli utenti ...