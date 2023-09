Qatargate | svolta Panzeri | la decisione ora è ufficiale

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Scandalo, importanteche vede come protagonista Antonio: lanei suoi confronti ora diventaSi ritorna a parlare nuovamente dello scandalo ‘‘ dello scorso anno. In particolar modo della posizione riguardante l’ex eurodeputato del Partito Democratico, Antonio. Secondo quanto riportato da fonti locali pare che il politico sia stato scarcerato. Ricordiamo che quest’ultimo è stato accusato di corruzione e riciclaggio di denaro. Uno scandalo che scosse il mondo del Parlamento europeo. Si trovava in carcere dal 9 dicembre del 2022 fino al 6 aprile di quest’anno. Si trovava agli arresti domiciliari. Antonio(Ansa Foto) Notizie.comLaè stata presa direttamente ...