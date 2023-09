Qatargate | Panzeri torna libero ma non potrà lasciare il Belgio

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’ex eurodeputato Pier Antonio, considerato uno dei protagonisti dell’inchiestaè stato rilasciato sotto condizioni. La procura federale delha anche precisato che l’indagato nonilné avere contatti con gli altri indagati. Arrestato il 9 dicembre scorso,si trovava ai domiciliari dal 6 aprile dopo quattro mesi passati in carcere. Il 17 gennaio aveva patteggiato con la giustizia belga una pena ridotta a un anno di reclusione in cambio delle sue confessioni. Avrebbe quindi dovuto restare in custodia fino al prossimo 9 dicembre. L’indagine sull’ipotizzata corruzione di eurodeputati che ha coinvolto il Parlamento europeo ha portato agli arresti anche la vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili. L'articolo ...

In un'intervista al Corriere della sera , Cozzolino ha ripercorso l'esperienza dall'inizio delle imputazioni: "Quando è esploso il, non avrei mai immaginato il quadro che si presentava e ......la notizia il padre li ha presi per consegnarli a. Solo 150mila euro erano di Francesco Giorgi e i motivi per cui ha tenuto questa cifra sono nel quadro accusatorio'. leggi anche, ...

Qatargate, Panzeri è stato scarcerato: era ai domiciliari da oltre 5 mesi Sky Tg24

Qatargate, Panzeri torna in libertà (ma non può lasciare il Belgio): l'ex europarlamentare era agli arresti do ilmessaggero.it

Al Senato passa l’emendamento della Lega per “regalare” un anno in più ai magistrati ministeriali che si occupano di Pnrr, cioè tutti quanti. Questa è Toghe, ...L'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, considerato la mente del cosiddetto Qatargate, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto il Parlamento europeo, è stato rilasciato sotto condizioni.