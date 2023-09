Qatargate | Panzeri torna in libertà ma non può lasciare il Belgio | l' ex europarlamentare era agli arresti domiciliari

In un'intervista al Corriere della sera , Cozzolino ha ripercorso l'esperienza dall'inizio delle imputazioni: "Quando è esploso il, non avrei mai immaginato il quadro che si presentava e ......la notizia il padre li ha presi per consegnarli a. Solo 150mila euro erano di Francesco Giorgi e i motivi per cui ha tenuto questa cifra sono nel quadro accusatorio'. leggi anche, ...

Qatargate, Panzeri è stato scarcerato: era ai domiciliari da oltre 5 mesi Sky Tg24

Qatargate, Panzeri torna in libertà (ma non può lasciare il Belgio): l'ex europarlamentare era agli arresti do ilmessaggero.it

Al Senato passa l’emendamento della Lega per “regalare” un anno in più ai magistrati ministeriali che si occupano di Pnrr, cioè tutti quanti. Questa è Toghe, ...L'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, considerato la mente del cosiddetto Qatargate, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto il Parlamento europeo, è stato rilasciato sotto condizioni.