«Putin vuole sostituire Prigozhin alla guida della Wagner e cerca volontari per la guerra in Ucraina»

(Di venerdì 29 settembre 2023) A poco più di un mese dmorte del leader del gruppo, Yevgeny, il presidente russo Vladimirha incontrato uno degli ex comandanti del nucleo, Andrei Troshev. All’incontro avrebbe partecipato anche il vice ministroDifesa, Junus-Bek Evkurov. Lo riporta Reuters, secondo cui il leader del Cremlino vorrebbe che il comandante prendesse ladel gruppo.avrebbe inoltre discusso degli interventi militari che le unità diavrebbero potuto fare in: un incontro che dimostrerebbe come lo Stato voglia ormai acquisire il controllo sul gruppo, dopo il fallito ammutinamento di giugno e l’uccisione ad agosto dell’ex capo. Il dialogo con Troshev avrebbe avuto ad ...

Putin apre alla pace? No. Perché per lui la pace coincide con la legittimazione delle sue annessioni illegali e, al massimo, la promessa di ...

Se l’ Ucraina vuole parlare con la Russia per fermare la guerra, Kiev deve inviare un segnale che Mosca non ha ancora ricevuto. E’ il ...

Dalle ceneri della Wagner nascerà una nuova formazione militare. Dopo la morte di Yevgeny Prigozhin, comandante della Brigata, il presidente russo Vladimir Putin ha… Leggi ...