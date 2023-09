Putin | stiamo realizzando nuove armi nucleari

(Di venerdì 29 settembre 2023) L'agenzia per l'energia atomica russa Rosatom sta lavorando alla "creazione diavanzate in grado di mantenere l'equilibro strategico nel mondo" ha detto il presidente russo Vladimircitato dall'agenzia Ria Novosti. L'agenzia per l'energia atomica russa Rosatom sta lavorando alla "creazione diavanzate in grado di mantenere l'equilibro strategico nel mondo" ha detto il presidente russo Vladimir."È gratificante che oggi lo staff Rosatom, i dipendenti di imprese specializzate e centri di ricerca stiano valorizzando le meravigliose tradizioni dei loro predecessori. Stanno risolvendo attivamente i problemi legati all'introduzione di tecnologie innovative nei settori energetico e spaziale, nella medicina nucleare, nell'ecologia e nella modernizzazione del nucleare flotta di rompighiaccio. Partecipano ...

La tregua per la guerra in Ucraina è ancora lontana. Le forze russe hanno abbattuto due droni da combattimento diretti a Mosca. A riferirlo è stato ...

La Russia conferma di portare al 6% del Pil le spese per la difesa del prossimo anno annunciando un aumento del 70% per chiarire che l'offensiva in Ucraina resta la priorit numero uno per lo zar, che ...

Kiev: mercenari Wagner tornati a Bakhmut con nuovi capi. Ancora bombardamenti intorno a Donetsk. Bielorussia, «Elicottero polacco ha violato 2 volte il confine» ...La controffensiva ucraina guadagna terreno, a piccoli passi ma costanti. E le forze di Putin sembrano mostrare più di una difficoltà per contenere l'avanzata di Kiev.