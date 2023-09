Putin si prende la Wagner e punta sul fedelissimo di Prighozin per la guerra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il presidente russo, Vladimir, ha incaricato l'ex capo di Stato maggiore del gruppo, il colonnello in pensione Andrei Troshev, di iniziare a formare unità di volontari da destinare allain Ucraina. La notizia è stata diffusa dall'agenzia Interfax, che ha sottolineato che all'incontro trae l'ex luogotenente di Yevgeny Prigozhin, morto nello schianto di un aereo il mese scorso, ha preso parte anche il vice ministro della Difesa, Yunus-Bek Evkurov. Il numero uno di Mosca ha chiesto a Troshev di allestire «unità di volontari in grado di svolgere varie missioni di combattimento, principalmente nella zona delle operazioni militari speciali», ha detto, riferendosi all'Ucraina. «Tu stesso hai combattuto in un'unità del genere per più di un anno. Sai di cosa si tratta, conosci i ...