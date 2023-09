PSG | Luis Enrique dopo l’infortunio di Mbappè | “Kylian sarà disponibile domani con il Clermont”

(Di venerdì 29 settembre 2023), allenatore del Paris Saint Germain, fa un piccolo resoconto sulla squadra in vista dell’appuntamento dialle 17 con il. Si parla soprattutto dell’apprensione versodi. L’allenatore spagnolo parla delle condizioni dell’attaccante francese, uscito al 32esimo minuto del classique contro il Marsiglia per un problema alla caviglia: “Oggi si è allenato con il gruppo. Non ha avvertito alcun disagio, èper–sabato aaver ricevuto cure tutta la settimana“.poi si sofferma sulle aspettative verso il prossimo match: “Partita tutt’altro che comoda, ilè la 3a squadra del ...

... l'asso della nazionale francese sta già meglio maEnrique non lo rischierà. Al suo posto partirà dal 1 Gonçalo Ramos. Ad ogni modo ilnon dovrebbe correre grossi rischi sul campo di quella ...Chiaro, ci sarà da battagliare con ildiEnrique, che però ha perso qualche punto in avvio e potrebbe lasciarne altri avendo come obiettivo primario la Champions. COMPARAZIONE QUOTE ...

PSG-Marsiglia 4-0, Luis Enrique travolge i rivali: partita perfetta per i ... Eurosport IT

Psg senza storia, Marsiglia travolto 4-0. Mbappé si fa male alla caviglia ma non preoccupa La Gazzetta dello Sport

La partita Clermont Foot ‘63 – Paris Saint Germain di sabato 30 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in streaming il match valido per il 7° turno della Ligue 1 ...Clermont-PSG è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.