Proposte per un futuro possibile

...delle primarie come unico metodo di selezione delle candidatureevitare scenari disastrosi... 'Questa iniziativa politica si svilupperà attraversoconcrete e un'organizzazione capillare,...L'Italia, però, ha chiesto temporiflettere sulle modifiche, così il deal è stato rimandato. Tornando all'Onu, il direttore dell'ufficio Unhcr di New York ha proprio spiegato che 'le ...

PNRR: al via la presentazione delle proposte per la selezione di 6 ... Ipsoa

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la ... Regione Toscana

Nel 2020, ogni cittadino europeo ha generato in media 177 chilogrammi di rifiuti da imballaggi, ed è una quantità in crescita, anche per il sempre più diffuso consumo di pasti consegnati a domicilio e ...Per conquistare i giudici il concorrente propone una cover chitarra e voce di Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini, “un pezzo che mi parla”. L’interpretazione così personale del ragazzo ...