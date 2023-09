Project Veritas e James O’Keefe

(Di venerdì 29 settembre 2023) Negli ultimi dieci anni ci è capitato più volte di parlare dell’organizzazione americanae del suo fondatore,. Ce ne siamo dovuti occupare in quanto è capitato venissero usati come fonte da tanti siti complottisti italiani. Negli ultimi mesi all’interno diè successo qualcosa. Prima di tuttoè stato allontanato dall’organizzazione, poi sono stati licenziati alcuni dei collaboratori fissi. In Italia ad oggi ci risulta che nessuno dei tanti siti che amavano riportare le loro battaglie se ne stia occupando, raccontando i fatti ai propri lettori. Abbiamo ritenuto utile occuparcene noi. Cosa èè ...

