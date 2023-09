Proiezione film “Insultati – Bielorussia” | partecipa Ascani

(Di venerdì 29 settembre 2023) ROMA – Giovedì 5 ottobre, alle ore 17.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati viene proiettato il– Bieolorussia”, regia di Caterina Shulha. Interviene la vicepresidente della Camera Anna(foto).la regista insieme all’Intergruppo parlamentare “Amici del popolo bielorusso”. Il dibattito viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 19 luglio 2023, in maniera improvvisa e imprevista è venuto a mancare il nostro carissimo amico Enzo ...

Fondi – Dopo la proiezione in anteprima mondiale all’ultima edizione della mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film ...

Dopo sentiti applausi, Brignano ha introdotto il suo ultimo, Una Commedia Pericolosa , in ...del Cinema si è chiusa con il brillante intervento dell'attore toscano Paolo Ruffini e la...... saluterà il pubblico in sala prima delladi " Arkie e la Magia delle Luci ",di animazione diretto da Ricard Cussó e Tania Vincent e distribuito da Notorious Pictures, in cui Tedesco ...

“Vicenza e la montagna”, ritorna il festival dedicato alla cultura delle ... Comune di Vicenza

Conclusa la Seconda Edizione di "StuPisci Sicilia": Un Viaggio Tra ... Ersu Palermo

ROMA - Giovedì 5 ottobre, alle ore 17.30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati viene proiettato il film "Insultati - ..."Mi ha detto che erano delle immagini molto intense, che è il dramma del nostro tempo, e lui è molto sensibile a questo tema. Anche i suoi genitori erano migranti, per cui lo sente particolarmente vic ...