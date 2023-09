Processo Becciu | il Vaticano chiede i danni | conto monstre da 650 milioni per il cardinale e gli altri imputati

...chiesto la condanna a sette anni e tre mesi di reclusione per il cardinale, e pene pesanti - carcerarie, interdittive e pecuniarie - anche per anche gli altri nove imputati nel maxi -,...È quanto dichiarano in una nota Maria Concetta Marzo e Fabio Viglione, legali del Cardinale Angelo, a proposito delin corso in Vaticano per gli investimenti finanziari della ...

Processo Becciu, il Vaticano chiede i danni: conto monstre da 650 ... Open

Processo in Vaticano: legali Becciu, "bene Apsa su vicenda suora ... Servizio Informazione Religiosa

Nel processo contro dieci imputati tra cui il cardinale Angelo Becciu, i danni patrimoniali sono stati chiesti dalla parte civile Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica) perché è ..."Salutiamo con favore la scelta dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, parte civile nel processo, di chiedere l'assoluzione del cardinale Becciu per l'accusa di peculato legata all ...