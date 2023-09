Probabili formazioni Serie A 30 settembre-2 ottobre | titolari | infortunati | diffidati e possibili novità Fantacalcio

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) LaA non ha un attimo di sosta. La massima2023/2024 è pronta a ritornare tra poco più di 24 ore con la settimana giornata. Dopo il turno infrasettimanale il campionato italiano, anche questo weekend terrà compagnia ai tanti appassionati di questo sport e ai tifosi delle venti. Il sesto entusiasmante turno è terminato da poco ed è già tempo di pensare alle prossime gare. Si inizierà proprio sabato 30a partire dalle ore 15.00 quando Lecce e Napoli apriranno le danze. Nella giornata che verrà ci sono diverse interessantissime partite: a partire dalla sfida sopra citata, passando per Milan-Lazio, Salernitana-Inter, o ancora l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che dovrà vedersela contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in ...