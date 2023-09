Probabili formazioni Roma-Frosinone | settima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio in programma domenica 1° ottobre alle 20:45 nella cornice dello stadio Olimpico. Grande attesa per il fischio d’inizio di questo match che vedrà il ritorno di Eusebio Di Francesco nello stadio che lo vide arrivare in semifinale di Champions League. Di quellasono rimasti solo Pellegrini ed El Shaarawy e adesso c’è Josè Mourinho che vuole risalire in classifica. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Out Renato Sanches e Smalling. Mancini, Llorente e ...