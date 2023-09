Priscilla | Jacob Elordi commenta la differenza di altezza con la costar Cailee Spaeny | Stavo sempre piegato

Cailee Spaeny eElordi rivestono egregiamente e in perfetta sintonia i panni died Elvis, senza mai scadere in una recitazione imitativa e pacchiana.sarà anche un film ...Dopo il film di Baz Luhrmann, Elvis , che ha quasi fatto vincere un Oscar ad Austin Butler ,Elordi è Elvis Presley in, film di Sofia Coppola presentato in concorso a Venezia 2023, ...

Priscilla, Jacob Elordi commenta la differenza di altezza con la ... Movieplayer

L'Elvis di Jacob Elordi in Priscilla e quello di Austin Butler per Baz ... GQ Italia

Sofia Coppola tells W magazine in a new cover story that Kirsten Dunst gave her the idea to cast Cailee Spaeny as Priscilla Presley.Coppola has revealed how 78-year-old Priscilla praised her efforts on the Elvis and Me biopic and became heavily involved in telling her story - despite members of Elvis' estate slamming the project.