Prescrizione | tutti gli allarmi di Bruxelles sulla ex Cirielli | “Ostacola la lotta alla corruzione” Ma adesso il centrodestra la vuole resuscitare

(Di venerdì 29 settembre 2023) “Il sistema attualeconsiderevolmente la repressione della, perché incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati”. Risultato? “Un’alta percentuale di cause cade indopo la condanna di primo grado, l’Italia è 26° nella Ue per il controllo della, Transparency International ha dato all’Italia uno dei punteggi più bassi nell’Ue, e il Paese si è classificato 120esimo su 138 per favoritismi nelle decisioni pubbliche e 87esimodistrazione di fondi pubblici”. Conclusione? “Se la questione non sarà affrontata, la fiducia dei cittadini e degli investitori nello Stato di diritto potrebbe diminuire”. Così scriveva la Commissione europea nel rapporto semestrale sull’Italia del febbraio 2017, l’ultimo pubblicato sotto la vigenza della legge ex ...