Preghiera del mattino del 29 Settembre 2023 | “Proteggimi Signore”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Proteggimi Signore” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli ...

...- Diocesi di Piacenza - Bobbio Don Giuseppe risponde alla delusione attaccandosi alla, ... uno sguardo attento alla realtà, illuminato dalla sapienzaVangelo, e un cuore ospitale. "In un ...Nel pomeriggio a partire dalle 17.30 lo speciale'Diario di Papa Francesco' introduce la Veglia ecumenica diper il Sinodo alla presenzaPontefice. L'iniziativa, aperta a tutti, è ...

Preghiera del Mattino GIOVEDI 28 SETTEMBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Preghiera del mattino del 28 Settembre 2023: “Disperdi le tenebre” La Luce di Maria

Il Concistoro e la veglia di preghiera per il Sinodo da piazza San Pietro sono i due eventi con Papa Francesco trasmessi in diretta da Tv2000 sabato 30 settembre. Si inizia la mattina alle ore 10 con ...L'affetto e il «tifo» nei confronti del titolare del Bicerì, malato. Un gruppo di clienti della Curva atalantina sta gestendo il suo locale ora che lui non ce la fa. Vedovo, si è risposato anche per d ...