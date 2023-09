(Di venerdì 29 settembre 2023) Un pilota dipolacco di 58 anni ha perso la vita oggi pomeriggio, venerdì 29 settembre, dopo essereto a una quota di circa 2600 metri in Val di Fassa, in località Col Rodella. Non è chiaro se la morte sia stata causata da un malore o se l'arresto cardiaco sia stato invece...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Non c'era uno specifico allarme per la presenza di uccelli sulla pista dell'aeroporto di Caselle sabato scorso ...

Sempre sulRodella, intorno alla stessa ora, un altro pilota è stato avvistato mentre lanciava la vela d'emergenza. La Centrale Unica di Trentino Emergenza è stata allertata da altre persone ...L'uomo, un polacco, si era lanciato dalRodella e, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vela schiantandosi sotto punta Grohmann. A dare l'allarme al numero unico per le ...

Precipita col parapendio e muore Today.it

Precipita con il parapendio, morto un 58enne in Trentino Agenzia ANSA

Un pilota di parapendio polacco di 58 anni ha perso la vita oggi pomeriggio, venerdì 29 settembre, dopo essere precipitato a una quota di circa 2600 metri in Val di Fassa, in località Col Rodella. Non ...Un pilota di parapendio di 58 anni è precipitato in Trentino, in Val di Fassa, morendo sul colpo. L'uomo, un polacco, si era lanciato dal Col Rodella e, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il ...