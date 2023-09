Pratola | il Consiglio conferma l’uscita di Aufiero | “Fine di un’era”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ ladi un era”. Così il gruppo di maggioranza “Uniti per” guidato dal sindaco Gerardo Galdo a seguito della fuoriuscita di Antoniodalcomunale per incandidabilità sopravvenuta- “Ma in realtà siamo simo all’inizio di un lungo percorso di risanamento: appunto nella seduta di ieri si è dato inizio al riconoscimento di debiti fuori bilancio accumulati in 12 anni di mala gestio- prosegue la maggioranza- Per certi versi l’ex consigliereè stato esonerato, vistadi scena prima di dare inizio all’approvazione del lungo elenco di debiti da approvare, , , , ’. Unica eccezione le teorie del consigliere Galdo, totalmente estranee ai principi contabili di un Ente Locale, con le quali si cercava di ridicolizzare una ...