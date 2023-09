Porto Cesareo | va al ristorante di pesce e mostra lo scontrino | Quanto abbiamo speso in tre

- Un rapporto quasi idilliaco e collaborativo diventato, di colpo, denso di criticità tanto da portare alla destituzione, da oltre venti giorni, dell'ormai ex vicesindaco Anna Peluso e ...Tramonti ae Sant'Isidoro, in questi scatti estivi di Antimo Rizzello. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama 'La foto del giorno' e scopo dell'iniziativa è ...

Giuliano Sangiorgi cittadino onorario di Porto Cesareo: 'Questo è il paese dei sogni, dove tutto è cominciato' Repubblica TV

Porto Cesareo, Giuliano Sangiorgi è cittadino onorario: «Qui il video di "Estate"» La Gazzetta del Mezzogiorno

Laboratori aperti e ricercatori in piazza per la Notte europea dei ricercatori, in programma per il 29 settembre. L'edizione 2023 si svolgerà in contemporanea in 26 Paesi e l'Italia è tra quelli con i ...Dopo venti giorni dal decreto di revoca delle deleghe ad assessori e consiglieri, il primo cittadino ha chiarito la sua posizione in consiglio. “Rapporto di fiducia lacerato”. Il Movimento Regione Sal ...