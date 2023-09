(Di venerdì 29 settembre 2023) "Credo sia necessario un salto di qualità delle policy europee anche per la. Il sistema di sicurezza europeo ha bisogno di importanti investimenti nel prossimo futuro, vuoi per riequilibrare il ...

Il presidente di, Stefano, intervenendo a un dibattito con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della convention di Forza Italia a Paestum. Il modello è quello ...Poi un panel dedicato al "ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo" con Tajani, il presidente diStefanoe l'ad di Enel Flavio Cattaneo. Alle 17 Adriano Galliani ha raccontato "il ...

Pontecorvo (Leonardo), servono subito eurobond per la Difesa ... Agenzia ANSA

Gli Stati Generali dell’Export si sono aperti oggi ad Alba, oltre duemila le aziende ilmessaggero.it

Il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, sostiene che sia necessario un salto di qualità delle policy europee anche per la Difesa. Per finanziare gli investimenti servono eurobond e una collabor ...Servono subito". Il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, intervenendo a un dibattito con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della convention di Forza Italia a Paestum. Il ...