Pontecagnano Faiano | due rapine a mano armata | arrestato 44enne

Leggi su zon

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di undi Olevano sul Tusciano, per rapina aggravata, in quanto secondo l’ipotesi accusatoria, a, l’uomo avrebbe compiuto in tempi diversi dueai danni di un’attività commerciale del luogo. Segui ZON.IT su Google News.