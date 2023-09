Ponciroli | «Scudetto | 2 squadre più attrezzate Inter deve stare attenta a…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023) Fabrizioha parlato della lotta, del Milan, del Napoli ea seguito della sesta giornata di campionato.– Queste le parole di Fabrizionel corso de L’Editoriale in onda su TMW Radio. «Che risposte sono arrivate da Milan e Napoli? Il Milan resta con l’la squadra più attrezzata per vincere lo, la rosa lunga aiuterà così come ha detto Pioli nel post-partita. Il Milan ha 2-3 top player in Leao, Theo e Giroud quando sta bene. Ci sono però tante alternative, mi sembra però una squadra un po’ fragile mentalmente. Quando va in crisi ci va pesantemente, dovrà essere bravo Pioli a tenere in mano il gruppo. In casa Napoli bisognerà vedere come andrà avanti la questione Osimhen, perché con le vittorie si è tutti felici e ...