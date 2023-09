Polizia in festa | il bilancio del Questore | “Irpinia sicura” Foto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutidi Stato income ogni anno il 29 settembre, giorno della Celebrazione del Patrono, San Michele Arcangelo. Nella splendida cornice della Chiesa del Santissimo Rosario, si è tenutala Santa Messa officiata dal Vicario del Vescovo di Avellino, Don Pasquale Iannuzzo. Un evento che rappresenta un importante appuntamento, nonché momento di particolare unione per tutto il personale delladi Stato, in servizio e in congedo, a cui hanno presenziato le massime autorità civili e militari della Provincia di Avellino, dal Procuratore capo Domenico Airoma, al Prefetto Paola Spena, al Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, fino alla massime rappresentanze delle Forze di, con in prima fila chiaramente ilNicolino Pepe. Presente anche ...