Pogba rompe il silenzio social | il numero 10 della Juve riappare così – FOTO

(Di venerdì 29 settembre 2023) Paulricompare sui: il10si fa vedere nuovamentedai suoi seguaci –Paul, in attesa delle contro-analisi fissate la prossima settimane, continua ad allenarsi in privato con la moglie Zulay. Questa lapubblicata su Instagram dalla compagna del francese, che tiene in ansia tutto il mondo

Paulricompare sui social: il numero 10 della Juve si fa vedere nuovamente così dai suoi seguaci - FOTO Paul, in attesa delle contro - analisi fissate la prossima settimane, continua ad allenarsi in privato con la moglie Zulay. Questa la foto pubblicata su Instagram dalla compagna del francese, che ...TORINO - Paultorna ad apparire e lo fa "indirettamente" sui social. ha scelto il silenzio dopo dal Tribunale Nazionale Antidoping emessa lo scorso 11 settembre . Il 5 ottobre , a Roma,si sottoporrà () intanto si sta allenando a casa come testimoniato dall'ultima storia pubblicata dalla moglie Zulay sul suo profilo taggando il " Polpo ", si tratta della prima " apparizione ...

Juve, Pogba “rompe” il digiuno social: prima volta dopo la positività al doping Tuttosport

Pogba rompe il silenzio social: il numero 10 della Juve riappare così ... Calcio News 24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Paul Pogba torna ad apparire e lo fa "indirettamente" sui social. Il calciatore francese della Juventus ha scelto il silenzio dopo la sospensione in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping ...