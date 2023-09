Pirlo | Gattuso & C? Fughe | flop | esoneri | la crisi dei campioni del mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) «In quella squadra disponevo di grandi giocatori e molti li vedevo già come futuri allenatori». Così ci parló un giorno Marcello Lippi sul lungomare di Viareggio, soffiando il fumo dell'amato sigaro e ripensando ai giorni felici di Berlino 2006 quando i suoi cavalieri azzurri fecero l'impresa. Ebbene, ci perdoni il ct ad honorem del calcio italiano ma quelle parole non stanno per essere suffragate dai fatti e le sue previsioni si infrangono con una realtà che suggerisce il contrario: fra quegli azzurri non sono pochi ad averne seguito le orme ma coloro che hanno preso a Coverciano il patentino di allenatore sono andati incontro a delusioni cocenti. Dei 23 azzurri protagonisti di quella cavalcata mondiale non hanno tentato la via della panchina il Pupone Totti, del quale tutto sappiamo, e poi Luca Toni, Vincenzo Iaquinta, Simone Perrotta e Angelo Peruzzi. Gente che si è ben guardata ...