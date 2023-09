Piomba sulla corsia opposta e si schianta con un' altra auto | due morti e due feriti sull' A1

(Di venerdì 29 settembre 2023) Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenutostrada A1 tra Incisa e Firenze Sud (direzione Bologna). Stando a una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare un furgone è finito dallanord alladove stava sopraggiungendo una seconda vettura...

Tragico salto di carreggiata: furgone piomba su auto, due morti ... LA NAZIONE

Firenze, 29 settembre 2023 – Il grave incidente in A1 nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa che ha causato due morti sta avendo pesanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria. L’autostrada è ...Incidente oggi sull’A1, nel territorio fiorentino, poco dopo l’area di servizio Chianti: un furgone è piombato su un’auto che procedeva in direzione opposta. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti gravi.