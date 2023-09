Picchiano giovane | ma bambino eroe mette in fuga gli aggressori

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023)unper motivi di droga, ma uningli: ultimi aggiornamenti Bisogna tornare indietro di qualche anno. Precisamente nell’ottobre del 2014 quando due persone (38enne di Pescina ed un 34enne di Celano) avrebbero picchiato undi Celano. Quest’ultimo, dopo aver aperto la porta della sua abitazione, sarebbe stato malmenato. I due gli avevano chiesto la somma di 60 euro. A quanto pare per un debito di droga (che non avrebbe mai pagato). Gli inquirenti hanno riferito che la vittima è stata presa per i capelli e fatta sbattere, ripetutamente, contro un muro. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comGliavrebbero cercato di portargli via anche la PlayStation. A difendere i due gli ...