(Di venerdì 29 settembre 2023) La Corte dihato l'Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno dalle parti civili nell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, imputato nel nuovo filone delle indagini sulla strage di. Il provvedimentogup di Brescia Francesca Grassani è statoto e la conseguenza è che l'Avvocatura dello Stato, che aveva fatto ricorso, potrà ripresentare la richiesta di essere parte civile per contoPresidenza del Consiglio e del Ministero.

Botte, calci e sediate in testa. Il filmato della rissa tra camerieri e clienti tra i tavolini del Gran Caffè Chioggia di Piazza San Marco a Venezia ...

La Rete Welcoming Asti , martedì 3 ottobre, dalle 18 in piazza Statuto ad Asti , organizza una lettura collettiva a staffetta e aperta alla ...

Piazzapulita : anticipazioni e ospiti puntata stasera , 28 settembre 2023 Questa sera, giovedì 28 settembre 2023 , alle ore 21,15 su La7 va in onda una ...

...e musicisti parleranno insieme ad Emergency di pace con tante attività che trasformeranno laprincipale di Montesacro in un teatro all'aperto dedicato ai diritti. Tra i protagonisti...... che aveva fatto ricorso, potrà ripresentare la richiesta di essere parte civile per contoPresidenza del Consiglio e del Ministero

Piazza della Loggia, no alla revisione del processo per Tramonte Agenzia ANSA

Piazza della Loggia, Cassazione annulla estromissione governo Sky Tg24

GROSSETO – Domani 30 settembre i volontari Abio Grosseto saranno presenti in piazza Socci, al Centro Commerciale Maremà ... ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della giornata! Il ricavato ...Devincenzi, in sella alla sua bicletta è partito lunedì 23 settembre da Fidenza facendo tappa a Bologna, Rimini e quindi Ancona, dove è stato ricevuto, in Piazza del Plebiscito, dall'assessore al ...