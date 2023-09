Piazza Cardinal Pacca | ok alla variante | martedì la ripresa dei lavori

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ avvenuta stamane la sottoscrizione dellain corso d’opera per iin, finanziati con le risorse del programma Pics-I percorsi della Storia. Ladeipertanto è in agenda perdue ottobre”, lo annunciano il vicesindaco con delega all’Attuazione dei Pics Francesco De Pierro e il presidente della Commissione Pics Antonio Picariello. “E’ la lampante dimostrazione della cooperazione efficace, dell’interlocuzione costante e della sinergia operativa con la Soprintendenza Archeologica. Una forma di collaborazione inter-istituzionale proficua per la quale non possiamo che ringraziare, una volta ancora, il Soprintendente Gennaro Leva e il Responsabile del Settore tecnico ...

... in via Albinelli da via dei Servi aXX Settembre esclusa; in via Gallucci, da Corso ... Francesco escluso a fine strada; in via Castel Maraldo dal civico 21 al civico 30 diMorone; in ...E la sconfinata cultura di un uomo che, rammenta ilGianfranco Ravasi citava Thomas Mann ... Alla fine, il feretro di Napolitano lascia laed è il momento per la piccola folla che ha ...

Piazza Cardinal Pacca, ok alla variante in corso d'opera – Comune ... Comune di Benevento

Ozieri, il mercato cittadino cambia “casa” L'Unione Sarda.it

“E’ avvenuta stamane la sottoscrizione della variante in corso d’opera per i lavori in piazza Cardinal Pacca, finanziati con le risorse del programma Pics-I percorsi della Storia. La ripresa dei lavor ...Il Concistoro e la veglia di preghiera per il Sinodo da piazza San Pietro sono i due eventi con Papa ... ore 10 con la cerimonia presieduta dal Papa per la creazione di 21 nuovi cardinali. Nel ...