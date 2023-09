Persone | ambiente e lavoro | inizia una nuova era per Markas Pubblicato il primo Report di Sostenibilità

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Adnkronos) - Una svolta operativa che ha coinvolto quasi 11 milanel 2022 ha generato affari per 338 milioni di euro Bolzano, 29 settembre 2023.progetta il proprio futuro in maniera sostenibile. L'azienda multiservizi di Bolzano rende pubblico ildi, frutto di unche ha coinvolto l'intera azienda per circa 3 anni e di un attento monitoraggio del proprio impatto sociale, economico e ambientale. Un bilancio, basato su rigidi standard europei (GRI), che impegnaverso obiettivi ancora più ambiziosi, in linea con l'Agenda 2030, e che prevede il coinvolgimento dell'intera popolazione aziendale per rendere tutti i collaboratori partecipi di questo cambio di passo. La ...

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "I manifestanti hanno ragione ma non possono rompere le palle a chi vuole andare a lavorare in autostrada. Poi, io vivo a ...

La Commissione europea sta prepara ndo un regolamento per vietare l’uso del bisfenolo A nei materiali a contatto con gli alimenti, compresi gli ...

... discriminazione razziale e di persona disabile, incapacità di impedire unlavorativo ... Continuerò ad amplificare le voci delleemarginate perché ho un microfono e so come usarlo". ...... del rispetto dell'marino e tutela della legalità, in favore di tutta la comunità che ... Lesoccorse sono state complessivamente 132, a cui vanno aggiunte le 38 unità navali soccorse;...

Persone, ambiente e lavoro: inizia una nuova era per Markas ... Adnkronos

Autonomia regionale differenziata e conseguenze per il Paese, le ... Legambiente

Bolzano, 29 settembre 2023. Markas progetta il proprio futuro in maniera sostenibile. L’azienda multiservizi di Bolzano rende pubblico il primo Report di Sostenibilità, frutto di un lavoro che ha coin ...Rotterdam è stata recentemente scossa da due tragiche sparatorie, una avvenuta in una casa privata e l’altra in un ospedale universitario. Un terribile evento che ha portato alla morte di tre persone.