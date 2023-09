Perché la matematica è il perno della cultura occidentale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’affermazione che laè stata una forza importante nel plasmare lamoderna, oltre che un elemento vitalestessa, appare a molte persone incredibile o, quantomeno, fortemente esagerata. Questa incredulità è del tutto comprensibile ed è il risultato di una concezione molto comune ma erronea sulla vera natura. Influenzata da ciò che ha imparato a scuola, la persona media considera lacome un insieme di tecniche il cui uso è riservato allo scienziato, all’ingegnere e forse al finanziere. La reazione a insegnamenti del genere si esprime in un’avversione per la disciplina e nella decisione di ignorarla. Qualora venga invitata a motivare questa decisione, una persona istruita è in grado di citare autorità a sostegno. Sant’Agostino diceva: ...