Pechino | Sinner batte Evans ma che fatica! Più tardi c' è Musetti alle 11 in tv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per la sua "prima" in assoluto in Cina si è presentato nella versione migliore - quella da "oohh" del pubblico su un colpo sì e l'altro pure tanto per intendersi - per quasi due set: poi si è ...

Il video con gli Highlights di Sinner-Evans , match andato in scena quest’oggi e valido per il primo turno dell’ATP di Pechino 2023 . Esordio con ...

Ha debuttato con una vittoria sofferta Janniknel "China Open" (Atp 500 - montepremi 3.633.975 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di. ...L'azzurro si impone in 3 set Jannikbatte Daniel Evans e si qualifica per gli ottavi di finale dell'Atp 500 di. L'azzurro, testa di serie numero 6, supera il britannico per 6 - 4, 6 - 7 (2 - 7), 6 - 3 in 2h50' e attende ...

Battuto Evans dopo quasi tre ore di gioco PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner debutta con una vittoria, seppur sofferta, al 'China Open', ...L'altoatesino è inciampato per recuperare una palla e ha spaventato tutti toccandosi più volte il braccio in modo disperato. Poco dopo, per fortuna, ha continuato il match senza problemi ...