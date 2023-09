(Di venerdì 29 settembre 2023) L?di due vice commissari. O un gruppo di lavoro, non più di tre persone, che dia una mano, nelle prossime settimane, ad avviare e chiudere la fase congressuale e sia di supporto...

"Lasta messa sicuramente meglio rispetto alla Liguria ma questo non è solo un problema ... servizi e strumenti del welfare aziendale , così da rendere il secondo figlio un'...Prima truffata e poi messa a tacere, uccidendola. È questa l'investigativa che ha portato in carcere un italiano di 31 anni per l'omicidio della 73enne Anastasia Spiniello uccisa a Mondragone il 18 dicembre del 2018. L'ordinanza della misura coercitiva ...

Pd Campania, l'ipotesi dei due vicecommissari: «Ora obiettivo congresso» ilmattino.it

Concorso Regione Campania 2023, il bando ancora non c'è: ipotesi ... Fanpage.it

L’ipotesi di due vice commissari ... Preferisce tenersi fuori dal nodo De Luca l’ex ministro Roberto Speranza. «A Napoli, in Campania e in tutta Italia abbiamo bisogno di costruire un fronte ...Il punto dell'Associazione italiana di cardiologia clinica, preventiva e riabilitativa di Campania e Basilicata che si è riunita a Napoli ...