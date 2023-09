Paura per Fedez | di nuovo in ospedale “Emergenza” | la Ferragni ce lo fa sapere subito su Instagram…

(Di venerdì 29 settembre 2023) C’è preoccupazione per lo stato di salute del rapper, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, costretto nelle ultime ore al ricovero inper causa tutte da accertare. Il cantante, operato nei mesi scorsi per un tumore al pancreas, potrebbe avere avuto un problema nella zona colpita dalla malattia ma anche qualcosa di diverso. La notizia è stata data, praticamente in tempo reale, dalla moglie Chiara, con una incredibile tempestività, su Instagram, con una delle tante storie con cui martella i suoi follower: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai una”, ha scritto su una foto in cui si vede la sua mano stretta nella mano dell’amica e influencer Chiara Biasi. Due cuoricini con in mezzo le mani raccolte in preghiera.in ...

Molto spesso, soprattutto quando si frequentano posti molto affollati o ci si trova in luoghi che non si conoscono bene – ad esempio quando si è in ...

Ore di apprensione per Fedez . Sembra che il rapper non stia vivendo giorni facili a causa di alcuni problemi di salute. Per questo motivo sarebbe ...

Apprensione per le condizioni di salute di Fedez . Il cantante è stato ricoverato in ospedale . Chiara Ferragni ha lasciato Parigi ed è tornata a ...

... invece, preferiscono giocare politicamente sulla, vivendo anch'essi in altri quartieri, distillando e mantenendo la xenofobia, utilizzando ogni mezzo necessarioottenere voti, come se ...invertire il calo delle nascite in Italia bisogna capire che il problema della natalità è il ... c'è molta gente che non si prende più questa responsabilità perché hadi come governa questa ...

Preoccupazione per la salute di Fedez: Chiara Ferragni lascia Parigi per "un'emergenza" La Gazzetta dello Sport

Pestaggio all’uscita di scuola, la denuncia della madre: “Ho paura per mio figlio” BolognaToday

“Per invertire il calo delle nascite in Italia bisogna capire ... c’è molta gente che non si prende più questa responsabilità perché ha paura di come governa questa nazione perché attorno non ci sono ...Ore di apprensione per Fedez. Sembra che il rapper non stia vivendo giorni facili a causa di alcuni problemi di salute. Per questo motivo sarebbe sparito dai social network. Al momento nessuna ...